Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Haberler
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Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategori ile aranan terör örgütü Pkk'nın sözde Merkez Komite üyesi 'Haydar Varto' kod Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990'lı yıllarda Suriye/Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış, 2000'li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan E.Karaaslan, en son PKK'nın Suriye'deki en üst yürütme organı PKK 'Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK 'Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Engin Karaaslan'ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Engin Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

 MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Haberler
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