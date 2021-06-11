Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı mücavirine düzenlediği nokta operasyonda "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

HER ADIMI İZLENİYORDU

MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan Hasan Adır'ı hedef listesine aldı. Adır'ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekti.

Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Adır'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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