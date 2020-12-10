Son dakika haberi: Milli tekvandocu Gamze'nin ani ölümü, spor camiasını yasa boğdu

ANKARA'da Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Gamze Özdemir'in (21), önceki gün kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle hayatını kaybetmesi, spor camiasını üzdü. Özdemir'in antrenörü Halil İbrahim Mercimek, "Bir hastalık belirtisi yoktu. Antrenmanlarda veya maç esnasında herhangi bir problemini görmedim. Çok şaşırdık, gidişi çok ani oldu" dedi. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, kelebek hastalığının kadınlarda erkeklere göre 9 kat fazla görüldüğünü söyledi.

Avrupa şampiyonluğu ve Balkan ikinciliği bulunan milli tekvandocu Gamze Özdemir, 8 Aralık'ta kelebek hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Egospor Kulübü sporcusu olan, beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümünde eğitim gören Özdemir, en son mart ayındaki Türkiye şampiyonasında mücadele etti. Son maçına mart ayında çıkan ve başarıyla mücadele eden Özdemir'in ani ölümü, antrenörlerini ve arkadaşlarını da üzüntüye boğdu.

'ÖLÜMÜ ÇOK ANİ OLDU'Milli sporcunun antrenörü Halil İbrahim Mercimek, Gamze Özdemir'in ani ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Mercimek, "Bir hastalığı olduğunun belirtisi bile yoktu. Antrenmanlarda veya maç esnasında herhangi bir problemini görmedim. Çok şaşırdık, gidişi çok ani oldu. 9-10 yaşlarında tekvando ve Kick-boks sporuna başlamış. Ama kariyerine tekvando ile devam etti. Çevik bir sporcuydu. Çok iyi bir beden eğitimi öğretmeni, çok iyi bir antrenör olabilirdi ve çok iyi sporcular yetiştirebilirdi. Maçta çok diriydi, her tekniği yapıyordu, nefes nefese bile kalmıyordu, kondisyonu çok iyiydi. Daha gencecikti, hayatının baharındaydı. Daha önce bir belirti varsa antrenmanlarda, maçında hissederdik. Eski kulübünden antrenör arkadaşımızla 3 gün önce görüşmüş ve 1 hafta içinde hastaneden çıkacağını söylemiş" dedi.'KADINLARDA 9 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR'Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, kelebek hastalığının sistemik otoimmün romatizmal bir hastalık olduğunu kaydederek, "Birçok sistemi ve organları tutuyor ve bazen ölümcül olabiliyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Kadınlarda 9 kat daha fazla, genellikle 15 ile 65 yaş arasında daha sık görülüyor; ama çocuklarda ve daha yaşlı hastalarda da görüyoruz. Hastalığın en önemli seyri eklem ağrıları ile başlayabiliyor ve bazen de organ tutulumu ile başlayabiliyor. Hastalığın ilk belirtileri soğukta ellerde renk değişikliği veya güneş alerjisi dediğimiz, yüzde kelebek tarzında döküntü görülür. Döküntünün özelliği burnun üst tarafı ve yanaklarda olur. Onun için buna kelebek döküntüsü deniyor" ifadelerini kullandı.'HASTALIĞIN TANISI GECİKEBİLİYOR'Kelebek hastalığının kalpte, akciğerlerde, böbreklerde ve bazen beyinde tutulum yapabildiğini anlatan Prof. Dr. Erdem, "Hastalık ciddi bir hastalık. Tüm romatizmal hastalıklara özenle bakarız ama bu lupuslu hastalara biraz daha dikkatli bakıyoruz. Çünkü bizim için aniden seyri değişebilen aniden ağırlaşabilen hastalık grubu. Bu nedenle bu hastalara daha dikkatli bakmak gerekiyor daha iyi takip etmek gerekiyor. tabii hastalarımızın da bu bilinçte olması gerekiyor, mutlaka kontrollerine gelmesi gerekiyor. Çünkü bazen tanı kriterlerini karşılamayan hastalar olabiliyor lupusla ilgili. Hastalığın tanısı gecikebiliyor. Doktora gitme durumuna geldiğinde hastalık ilerlemiş olabiliyor ve ölümcül aşamaya gelmiş olabilir. Bu hastada muhtemelen benzer bir durum var. Bir anda kötüleşebilen bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Hasta bu ara 'enfeksiyon grip oldum' falan gibi hissederken birden hastalığı alevlenmiş olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ