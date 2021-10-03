Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın son zamanlarda sergilediği saldırgan tutuma tepki gösterildi.

"YUNANİSTAN'A SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini yer aldığı açıklama şöyle devam etti: "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."

HUDUTLARIMIZDA SON DURUM

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi. Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 549, yıl başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi. Eylülde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan 4'ü büyük, 17'si orta çaplı 21 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan ilave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

MİÇOTAKİS "SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYE NİYETİM YOK" DEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği özel röportajda, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı anlaşmalar durumun tam da böyle olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacağını duyuran Yunanistan; haziran ayında İsrail'den 2 adet Heron 1 tipi İHA kiraladı.

Yine bu yıl içerisinde İsrailli Elbit Systems, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan AH-64A Apache taarruz helikopterlerini Spike füzeleriyle modernize etmeyi amaçlıyor. Elbit Systems, Yunan ordusuna ait 19 adet AH-64A Apache taarruz helikopterini, SPIKE-NLOS ve SPIKE ER2 Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemlerinin entegrasyonu ile TADS/PNVS hedefleme sisteminde bulunan sensörlerin değiştirilmesini içeren bir modernizasyona tabi tutmayı teklif ediyor. Söz konusu modernizasyon faaliyetinin bedelinin ise 35 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın tedarik edeceği SeaHake mod 4 tipi Ağır Torpidolar, Yunan Donanması envanterindeki Type 209 ve Type 214 tipi denizaltılarda kullanılacak. Toplam 44 torpido tedarik edecek Yunanistan, bunun için 110 milyon euro değerinde bir ödeme gerçekleştirecek. Son olarak ise Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacağını duyurdu.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri