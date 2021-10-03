Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Yunanistan'ın son zamanlarda yaptığı silahlanma anlaşmaları sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın son zamanlarda sergilediği saldırgan tutuma tepki gösterildi.

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini yer aldığı açıklama şöyle devam etti: "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi. Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 549, yıl başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi. Eylülde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan 4'ü büyük, 17'si orta çaplı 21 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan ilave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği özel röportajda, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı anlaşmalar durumun tam da böyle olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacağını duyuran Yunanistan; haziran ayında İsrail'den 2 adet Heron 1 tipi İHA kiraladı.

Yine bu yıl içerisinde İsrailli Elbit Systems, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan AH-64A Apache taarruz helikopterlerini Spike füzeleriyle modernize etmeyi amaçlıyor. Elbit Systems, Yunan ordusuna ait 19 adet AH-64A Apache taarruz helikopterini, SPIKE-NLOS ve SPIKE ER2 Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemlerinin entegrasyonu ile TADS/PNVS hedefleme sisteminde bulunan sensörlerin değiştirilmesini içeren bir modernizasyona tabi tutmayı teklif ediyor. Söz konusu modernizasyon faaliyetinin bedelinin ise 35 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın tedarik edeceği SeaHake mod 4 tipi Ağır Torpidolar, Yunan Donanması envanterindeki Type 209 ve Type 214 tipi denizaltılarda kullanılacak. Toplam 44 torpido tedarik edecek Yunanistan, bunun için 110 milyon euro değerinde bir ödeme gerçekleştirecek. Son olarak ise Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacağını duyurdu.

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
MSB: Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında...

MSB: Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında...

 Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Serdar sert :Belliki birileri grekleri oyuna hazırlıyor. Bu oyun Türkiye yi fetih planı. Ama merak etmesinler o silahları onlara kullandırtmayacağız. Hevesleri kursaklarında kalacak. Kıbrısı aldığımız gibi 12 adayı alıp eşit adil bir mavi vatan çizgisi çizeceğiz. Artık AB ve ABD kiminle uğraştığını bilsin.
Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Bergen Ebru Şallı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Umut Meraş Necip Uysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:35:15. #1.11#