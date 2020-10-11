Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından, imzaladığı ateşkese uymayarak sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Ateşkesin ihlal etmesine ilk tepki olan paylaşımda, "Uluslararası toplum sesini yükseltmeli" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan ile imzaladığı ateşkesi birkaç kere ihlal ederek sivillere saldıran Ermenistan'a tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın füzeleriyle yerle bir olmuş Azerbaycan kentlerinin fotoğraflarına ve şu ifadelere yer verildi: "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir"

GECE BOYUNCA SALDIRDILAR

Ermenistan, insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence, Terter ve Mingeçevir'deki sivil yerleşim birimlerine gece saatlerinde füzeli saldırı gerçekleştirmişti. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi ise yaralanmıştı.

"ERMENİSTAN'IN YAPTIĞI BARBARLIK ÖRNEĞİDİR"

Azerbaycan ise uluslararası toplumu, işgalci Ermenistan'ı uluslararası hukuka ve yükümlülüklere uymaya zorlamak için kararlı adımlar atmaya çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ermeni ordusunun sivilleri ve şehirleri bombalanması barbarlığın açık örneğidir. Ermenistan saldırıları uluslararası insani hukuk ve Cenevre sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel normlarına aykırıdır" denildi.