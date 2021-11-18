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Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kayseri'ye geldi.

Valiliği ziyaret eden Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

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