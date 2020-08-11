Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
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Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Son dakika: Son günlerde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'la gerilen ilişkiler hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye olmadan hiçbir projenin Doğu Akdeniz'de oldubittiye getirilemeyeceğini söyledi.

11.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:50

Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin gerildiği günlerde açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de menfaatlerin korunması adına tüm tedbirlerin alındığını ve hiçbir projenin oldubittiye getirilemeyeceğini ifade etti.

MENFAATLER İÇİN TEDBİR ALINDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı. Akar toplantıda, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

OLDUBİTTİYE İZİN YOK

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.

AB'DEN AÇIKLAMA

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de bulunan Ankara-Atina hattındaki gerilimiyle ilgili Avrupa Birliği'nin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Stano, "Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır" dedi. Stano, AB'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu da dile getirdi.

HELİKOPTERLER UÇUŞ YAPIYOR

Yunan güçlerinin olası bir hamlesine karşı Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli tur atıyor.

İKİ SAVAŞ GEMİSİ ORUÇ REİS'E REFAKAT EDİYOR

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor.

TÜRKİYE NAVTEX HAMLESİ YAPMIŞTI

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, NAVTEX ile duyurmuştu. Yeni NAVTEX'in 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti.

YUNAN TARAFI YASA DIŞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etmişti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetmişti.

ACİL TOPLANTI İSTEMİŞLERDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirmişti. Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Haber Yorumları (14)
FENERLİBAHÇELİ34: Ülen yunan bıktık senden be. Türkiye kadar başına taş düşsün (düşecek besbelli) bir elin ayağın dursun. Elindeki o Avrupa döküntüsü silahlarla kaç atış yapabilirsin? Askerlerin son ne zaman savaştı, tecrüben ne. Tabanca bile üretemiyorsun. Akıllı ol diyeceğim ama. . . . Boş.
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HASAN: hazır yunanla kriz yaşıyorken zamanına bizden bir şekilde aldıkları adalarıda geri alalım.
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ANGARALI0606: Yunanistanın bir tek planı vardır; Türkiyeye sataş onu sıkıştır, dayak yiyeceğin zamanda Avrupalı abilere koş. Kurulduğundan beri bu şekilde siyaset yapar. Çünkü varlığını bu siyasete yani Türkiye düşmanlığına borçludur. Abileri de bunu kullanır sonra (1922-1974) ortada bırakıverir.
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