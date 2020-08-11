Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamada olduğunu belirterek, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialarla ilgili açıklama geldi. Okulların açılmasına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu belirtilen açıklamada, kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

"DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİHAİ AŞAMADADIR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

5 FARKLI MODEL GÜNDEMDE

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı bilim kurulu alt grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında dün gerçekleştirilen toplantıda, okulların açılmasına yönelik 5 farklı model üzerinde duruldu.

Modellerden biri okulların tüm kademelerde tam zamanlı açılması. İkinci model tüm okulların tam zamanlı kapalı olması uzaktan eğitimin sürmesi. 3. model ise, hibrit modeli yani yarı zamanlı okul ve uzaktan eğitimin bir arada olması. 4. model ise şehir bazlı açılma yani virüsün etkisinin az olduğu il ya da ilçelerde okulların açılması. 5. model ise aşamalı geçiş.