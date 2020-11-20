Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim kurumlarında 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamaları sırasında okul öncesi ile ilgili; "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz" dedi. Selçuk'un açıklamasının ardından MEB konuyla ilgili kararı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak" ifadelerine yer verildi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

"Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

"GENEL ARTIŞ OKULLARIMIZI DA RİSKE SOKUYOR"

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

YAPILAN SINAVLARIN TAMAMI GEÇERLİ SAYILACAK

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız.

YIL SONUNA KADAR STAJLAR YAPILAMAYACAK

Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz."

8. VE 12. SINIFLARIN DURUMU

Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların durumuyla ilgili ise; "Önümüzdeki hafta çocukların lehine bazı çalışmalar yapılacak" dedi.