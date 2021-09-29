Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakanlık'ta gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Özer, "Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte dördüncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Süreç, planlandığı gibi ilerliyor." dedi.

ORAN YÜZDE 95

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor."

ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakan Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi. "Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim, bir ihtiyacınız var mı? Yüz yüze eğitimden, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz? Bizden ne gibi beklentileriniz var?" diyerek sözü öğrencilere bırakan Bakan Özer, onların öneri ve isteklerini dinledi.

"OKULLARIN AÇILMASI BİZİM İÇİN MÜKEMMEL"

Yaklaşık bir buçuk yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer'e teşekkür etti. Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesinden Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu." ifadesiyle mutluluğunu paylaştı.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI"

Bakan Özer, öğrencilerin okulları ile ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını ifade etti. Daha sonra öğrenciler de toplantıya ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.

Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Çok verimli bir toplantıydı, bütün öğrencilere söz hakkı verildi, herkes dilek ve görüşlerini belirtti." dedi. Hem esprilerin yapıldığı hem de ciddi konuların konuşulduğunu dile getiren Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Selin Badem şunları söyledi: "Öğrenciler tek tek eksiklerini ve mutlu oldukları konuları söylediler. Özellikle ben de yüz yüze eğitimin açılmasından dolayı Sayın Bakan'a teşekkürlerimi ilettim."

BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Hesna Yasav ise Bakan Özer'in kendileriyle ilgilendiğini ifade ederek, "Tüm istek ve önerilerimizi dinledi, hepsine de çözümler bulduk. Gergin bir ortam olacağını düşünüyorduk ama şu an çok rahatım o yüzden çok teşekkür ederim." diye konuştu. Bakan Özer, görüşmenin sonunda öğrencilere hediyeler takdim etti, fotoğraf çektirdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri