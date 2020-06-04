Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Musa Farisoğulları, genel merkeze gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken gözaltına alındığını açıkladı.

04.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:23

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve milletvekillikleri düşen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

FARİSOĞULLARI GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Milletvekilliği düşürülen Musa Farisoğulları, gözaltına alındığını açıkladı. Farisoğulları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM DE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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