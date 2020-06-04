Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı Son dakika: Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı. Berberoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenilirken Güven ve Farisoğulları adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları gözaltına alındı. Bugün milletvekilliği düşürülen bir diğer milletvekili olan CHP'li Enis Berberoğlu ise İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

İKİ HDP'Lİ DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Milletvekilliği düşürülen Musa Farisoğulları, gözaltına alındığını açıkladı. Farisoğulları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Leyla Güven ise Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Güven, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımını yaptı.

BERBEROĞLU, İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.

TUNCAY ÖZKAN TWİTTER'DAN DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enis Berberoğlu İstanbul'da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?" ifadelerini kullandı.

BERBEROĞLU: CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞIM

Millevekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Enis Berberoğlu, "Seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da, sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de vekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi, bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ İSİM DE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.