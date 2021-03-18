Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi Partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta genel başkanlık seçimi için oylarını kullandı. Bahçeli, 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

"GELECEK NESİLERE NAMUS GÖREVİMİZ"

Tek aday olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultaydaki konuşmasında HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir'' dedi.

CHP'YE TEPKİ

CHP'ye ''Andımız'' tartışmasıyla ilgili de tepki gösteren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki 'Andımız'a sahip çıkacaksınız?'' ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ BELLİ"

MHP lideri, erken seçim iddialarına karşı seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

''YÜRÜYÜŞÜMÜZDEN ÜRKENLER VAR''

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk milletiyiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Hepsini biliyoruz. Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

''FEZLEKELERİN ÖNÜNDE HUKUK, ARKASINDA ADALET VAR''

Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

''İYİ PARTİ SİPARİŞLE KURULAN MELANET BİR PROJEDİR''

HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP 5. kol faaliyeti, İYİ Parti siparişle kurulan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Cumhur İttifakı milli birlikteliktir."