Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, "Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek rezilliktir. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda Alaattin Çakıcı için "mafya bozuntusu" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"ÜSLUBUNUN KİNDARLIĞI HERKESİN MALUMUDUR"

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır" ifadelerini kullandı.

"MAFYA BOZUNTUSU DEMEK REZİLLİKTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı için kullandığı "mafya bozuntusu" ifadesinin rezillik ve seviyesizlik olduğunu belirten Bahçeli, "Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" dedi.

Bahçeli, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.

Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK'yla işbirliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır."