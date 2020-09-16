Son Dakika: MHP'li Ayhan: "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: MHP'li Ayhan: "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor"

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor.

Son Dakika: MHP'li Ayhan:
16.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:04

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dönemde Türkiye ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Bugüne kadar büyük bir problem yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız." dedi.

MHP Çarşamba İlçe Başkanlığının Cemil Şensoy Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kuruluna katılan Ayhan, il ve ilçe kongrelerinin ardından genel kurultay yapacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Ayhan, tüm dünyanın salgınla baş etmeye çalıştığını vurguladı. Dünyada yüzyılda bir görülebilecek dönemde siyasi faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ayhan, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dönemde Türkiye ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Bugüne kadar büyük bir problem yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız." diye konuştu.

MHP'nin misyonunun Türk milletinin geleceğini onurlu bir şekilde sağlamak olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Vizyonumuzda Türkiye'yi bölgesinde lider ülke konumuna getirmek var. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi, sosyal, ekonomik alanda uzlaşma arayan bir siyasi kurumsal yapıdır. Bu rahmetli Başbuğ'umuzdan geliyor. Bölgedeki gelişmeler ülkenin geleceğini sıkıntıya sokacak gelişmeler oldu ve Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'na katılarak Türkiye'nin geleceğini garantiye almak adına adımlar attı. İnşallah bundan sonra da böyle olacak."

Ayhan'ın konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut ilçe başkanı Kemal Düzgün, yeniden başkan seçildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Barış Falay Demet Akalın Tuna Kiremitçi
Spor Sörloth Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Mart Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: MHP'li Ayhan: "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 17:08:22. #1.15#
title