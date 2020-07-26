Son dakika... Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu Son dakika politika haberi: Bilecik'te İYİ Parti Bilecik İl Kongresi gerçekleştirilirken, mevcut başkana 21 fark atan Halil Şahin başkanlığı kazandı.

Bilecik'te İYİ Parti Bilecik İl Kongresi gerçekleştirilirken, mevcut başkana 21 fark atan Halil Şahin başkanlığı kazandı.

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, mevcut İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz ile Halil Şahin yarıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ve kongreyi yönetecek delegasyonun seçiminin ardından il başkanlığının bütçe ve faaliyet raporları okunarak ibraz edildi, adayların konuşmalarının ardından oy kullanımına geçildi.

Kazanan Halil Şahin ve beraberindeki liste oldu

Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 219 delegenin 119 oyunu alan Halil Şahin Bilecik'te İYİ Parti'nin yeni il başkanı seçilirken, diğer aday Mehmet Yılmaz ise 98 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Halil Şahin'in yönetimi aşağıdaki gibi oluştu:

"Soner Şahin, Nurten Sarıçay Öz, Hasan Sencan, İbrahim Doğan, Veysel Çanakçı, Gülçin Ekici, Ali Yaşar Çakıcı, Ahmet Umut Kuru, Bülent Işık, Ercan Garip, Kadir Önder, Nazmiye Filiz, Hüsamettin Kaya, Ayhan Kaya, Şengül Bedir, Ayhan Kaya, Ömer Yaşar." - BİLECİK

Kaynak: İHA