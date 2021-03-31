Son dakika... Merzifon'da trafik kazaları azaldı
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Son dakika... Merzifon'da trafik kazaları azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Merzifon'da trafik kazaları azaldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Trafikte yaya önceliği" kampanyası ile birlikte istatiksel olarak trafik kazalarında azalma oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Trafikte yaya önceliği" kampanyası ile birlikte istatiksel olarak trafik kazalarında azalma oldu.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Trafik Denetleme Büro Amiri Yunus Karaca, 2020 yılı içerisinde ilçede meydana gelen kazalar sonucunda 151 vatandaşın yaralandığını söyledi. Bir vatandaşın bu kazalarda hayatını kaybettiğini belirten Karaca, 2020 yılının ilk 4 ayında 38 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini ve 2021 yılının ilk 4 ayında ise 24 yaralamalı trafik kazası yaşandığını ifade etti.

Hedeflerinin kaza sayılarını daha da azaltmak olduğunu aktaran Karaca, "Görünen odur ki istatiksel olarak yıl bazı değerlendirme yapıldığında, ilçemizde her geçen yıl trafik kazası sayısında önemli ölçüde bir azalış meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için denetimlerimizi daha da artırılarak trafik kaza sayısını daha da azaltmayı hedefliyoruz. Denetimlerimizin yanında sürücü ve yayalarımızın da trafik kurallarına uyarak, kaza sayılarının en aza indirmeyi kıymetli Merzifon halkı ile birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi. - AMASYA

Son dakika... Merzifon'da trafik kazaları azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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