Son dakika: Mersin'de şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği "Genç Ofis" kapılarını öğrencilere açtı

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde, atıl durumdaki ilkokulun yenilenmesiyle oluşturulan ve şehit Eren Bülbül'ün adı verilen "Genç Ofis" öğrenciler için hizmet vermeye başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, atıl durumdaki ilkokulun yenilenmesiyle oluşturulan ve şehit Eren Bülbül'ün adı verilen "Genç Ofis" öğrenciler için hizmet vermeye başladı.

İlçenin, Toros Dağları'na komşu 1400 rakımlı Sorgun Mahallesi'ndeki eski okul için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce proje başlatıldı.

Proje kapsamında, gönüllülerin de destek verdiği ekiplerce tadilat ve boya çalışmalarıyla baştan sona yenilenen okul "Genç Ofis"e dönüştürüldü.

Öğrencilerin kitap okuyup ders çalışmanın yanı sıra oyunlar oynayıp bilgisayarda araştırma da yapabileceği merkeze dönüştürülen Genç Ofis'e Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.

Genç Ofis'in duvarına da şehit Bülbül'ün "Eren iyi ki varsın. Toroslar'ın zirvesinden, Karadeniz'e selam olsun" yazılı portresi asıldı.

Kapılarını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde açan Genç Ofis'e öğrenciler ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir projenin ilk gününde bir araya geldiği öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynadı.

Demir gazetecilere, özel bir çalışmayı özel bir günde hizmete açtıklarını belirterek, "Şehit Eren Bülbül'ün adı Genç Ofis'te yaşayacak. Toroslar'ın yaylalarından Karadeniz'in yaylalarına Eren Bülbül vasıtasıyla selam gönderip 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Şehidimizin adıyla bu ülkenin çocuklara hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Doğruöz de çalışmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Eskiden sabahları boş arazide oynardık şimdi burada hem derslerimizi yapıyoruz hem oyunlar oynuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu duyurmuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Mart'ta Twitter hesabından projenin tanıtım filmini paylaşarak, "Mersin'de kullanılamaz halde olan Sorgun İlkokulumuzu gönüllülerimizin de desteği ile yeniledik ve Genç Ofis'e dönüştürdük. Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşattığımız Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecekler. İyi ki varsın Eren." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez