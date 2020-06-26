Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor
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Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor

Son dakika güncel haberine göre Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor -'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Mersin'de 'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor...

26.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:48

Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor

-'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi

MERSİN - Mersin'de 'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 50 üreticiye 100 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 'Lavanta fidesi dağıtımı projesi' kapsamında gerçekleştirilen fide dağıtımının ilk etabı Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Silifke'de, ikinci etabı ise Gülnar'da yapıldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan proje kapsamında önceki yıllarda dağıtılan lavanta fidelerinden 3 bin adedinin dikimi ise Tarsus ilçesi Pirömerli Mahallesi'ndeki üreticilerden Abdullah Ateş tarafından gerçekleştirildi. Boş araziyi canlandırıp mor renklerle kuşatan Ateş'in lavanta tarlası, süslü kapısı, anı fotoğrafı köşesi ve salıncağıyla ziyaretçilere güzel hatıralar sunuyor. Ateş ailesi bir yandan da ziyaretçilere lavanta çayı, lavanta demetleri ve sıkma satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

STK temsilcileri lavanta tarlasını ziyaret etti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentte kadınların öncülüğünde kurulan veya faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile lavanta tarlasını ziyaret etti. Lavanta tarlasının büyüsüne kapılan ziyaretçiler, lavanta çayının tadına bakıp, demet demet lavantalardan satın aldı. Ziyaretçiler, ayrıca lavanta tarlasının görsel şölenini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Lavanta bitkisinin kırsal mahallelerdeki turizme, kadınların istihdamına ve kadın kooperatiflerine katkısını gündeme alan ziyaretçiler, ileriye dönük proje fikirlerini birbirleriyle paylaştı.

"Burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel"

Türk Kadın Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, lavanta tarlası ziyaretleri sırasında lavanta çayı, lavanta demeti ve sıkma satışının yapılmasının bile ev ekonomisine katkı sunduğunu belirtti. Lavanta tarlasının görsel bir şölen sunarak kırsala renk kattığını belirten Gürağaç, "Konseyden arkadaşlarla bugün buradayız. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim çevremizde böyle bir bölgenin olması ve burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel. Bunların yağının, kurutulup satılmasının ötesinde kooperatifleşme şeklinde, kadın emeğiyle değerlendirilmesini umuyoruz. Bizim zaten konsey olarak bir kooperatifleşme projemiz var. Bu projede de daha çok bitkisel yağların üretimi ve o yağların satışıyla ilgileniyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin bunu bu şekilde düşünüp uygulamış olması mükemmel" dedi.

"Mersin'de böyle bir sektör oluşacak ve bu çoğalacak"

Ziyaretçilerden Aynur Sakuçoğlu ise lavantanın turizme önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Isparta örneği verdi. Mersin'i de ilerleyen süreçte lavanta üretiminde önemli noktalarda görmek istediklerini vurgulayan Sakuçoğlu, "Burası o kadar etkileyici ki, eminim Mersin'de böyle bir sektör oluşacak ve bu çoğalacak. Bence mavinin yanına lila, Mersin'e çok yakışmış. Bence turizm için çok güzel bir konu. Ben daha önce Isparta'da bunu deneyimledim. Isparta'daki lavanta bahçelerine gitmiştim. Orası da son derece keyifliydi ve akın akın otobüsler geliyordu" diye konuştu.

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Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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