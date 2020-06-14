Son dakika! Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat

Son dakika haberi: Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat İŞGEM Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin: "Merdiven altı bazı firmalar yangın tüplerinin içine mermer tozu bırakıyor" "Vatandaşlar yangın tüpünü, TSE belgesi olan firmadan almalı" Türkiye'nin en kapsamlı İş Güvenliği...

14.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:20

Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat

İŞGEM Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin: "Merdiven altı bazı firmalar yangın tüplerinin içine mermer tozu bırakıyor"

"Vatandaşlar yangın tüpünü, TSE belgesi olan firmadan almalı"

DİYARBAKIR - Türkiye'nin en kapsamlı İş Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin, piyasada satılan birçok yangın söndürme tüpünün içinde söndürme özelliği bulunmayan mermer tozu bulunduğunu belirterek, vatandaşların TSE belgesi olan firmalardan işlem yapması gerektiğini söyledi.

İŞGEM Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin, insan hayatı için birinci derecede öneme sahip olan yangın söndürme tüplerine ilişkin vatandaşları hem uyardı hem de bilgilendirdi. Yangın söndürme tüplerinin hayati önem taşıdığını ve ev, iş yeri ile hayatın bulunduğu her alanda olması gerektiğinin altını çizen Narin, yangın söndürme tüplerinin içerisine mermer tozu ile dolum yapan fırsatçılara karşın vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmasını istedi. Havaların ısınmasıyla beraber tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklı yangınların çıktığını aktaran Narin, "Havaların ısınması ile birlikte ülkemizde gerek sıcaklara bağlı olarak gerekse de tedbirsizlikten kaynaklı orman, ev ve araç yangınları ile karşı karşıya kalıyoruz. Burada doğru yangın tüpü kullanımı ve zehir saçmayan, çevre ile doğaya zarar vermeyen yangın tüplerini kullanmamız lazım" dedi.

"Yangın tüpü dolumu yapan firmanın hizmet yeterlilik belgesi olması gerekiyor"

Yangın söndürme tüplerini üreten bazı firmaların merdiven altı firma olduğunu aktaran Narin, "Bazı fırsatçılar merdiven altı çalışıyorlar, vatandaşları aldattıklarına tanık oluyoruz. Burada özellikle yangın tüpü alırken TSE belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca çok ucuz fiyatlara yangın tüpü dolumu adı altında aslında tüpler maalesef birçok yerde ve kamu kurumlarında tüpler hiç değiştirmeden sadece dolum tarihi değiştirilerek boş haliyle ve niteliksiz olarak herhangi bir bakım yapılmadan kurumlara verildiğini gözlemliyoruz. Bu yangınlarda çok açık biçimde karşımıza çıkıyor. Yangın tüpleri doğru konumlandırılmazsa patlayabilir" diye konuştu.

"Yangın tüplerinin içerisine mermer tozu bırakılıyor"

Vatandaşları yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve dolumu ile ilgilide bilgilendiren Narin, "Son zamanlarda bazı merdiven altı firmalar yangın söndürme tüpünün içinde mono amonyum fosfatlı toz doldurma yerine tüplerinin dolumun da mermer tozu gibi hiç bilinmeyen ve yangını söndürücü etkisi olmayan tozlar kullanmaktadırlar. Tabi bu ucuz maliyet olduğu için vatandaşlarımız ucuz dolumu tercih edebiliyor. Bu da ani bir yangında yangını söndürmeye yaramayacağı gibi can ve mal kaybına sebep oluyor. Ülkemizde her ne kadar 500'ün üzerinde belgeli firma varsa da bunlardan sadece 10 veya 15 tanesine güven duyuluyor. Vatandaşlarımızın güvendikleri firmalardan yangın söndürme tüpü almalarını ve her 6 ayda bir bakımlarını yapmaları konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

Narin, yangın tüpü üzerinde bulunan amblem ve işaretlerine yangın tüpü alırken mutlak dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son dakika! Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Demet Evgar İrem Derici Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Jandarma Antalyaspor
Şu an buradasınız: Son dakika! Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 17:17:19. #1.14#
title