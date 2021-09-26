Son dakika! MasterChef kim elendi? MasterChef 2021 elenen isim açıklandı! İşte Bugün MasterChef'e veda eden isim!

26 Eylül Pazar akşamı başlayan eleme gecesi 27 Eylül Pazartesi gecesi sona erdi ve heyecanlı bekleyiş nihayete erdi. Zorlu geçen gecede Hasan, Burcu ve Sergen ilk turdu başarılı performans göstererek son tura kalmaktan kurtuldu. Hamza, Emre ve Mustafa ise yarışmaya veda etmemek için elinden geleni yaptı. Gece sonunda en kötü aranciniyi yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. İşte elenen isim ve gecenin tüm detayları…

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Hasan, Azize ve Burcu'nun potadan kurtulmasından sonra daha az başarılı olan Ateş, Mustafa, ve Tunahan en kritik viraj olan son eleme oyununda karşılaştılar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu aşamada Mehmet Şef'in hazırladığı imza tabağını yeterli sürede en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oluş ve Tunahan arışmaya veda etmişti.

BU HAFTA NE OLDU?

Bu hafta eleme potasına 6 isim girdi. Bu isimler şu şekilde oluştu:

1. Mustafa

2. Sergen

3. Emre

4. Hamza

5. Hasan

6. Burcu

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELEME YARIŞMASINA GİRDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan ve en iyi yemeği yaparak potadan çıkan 3 yarışmacı:

1. Hasan

2. Sergen

3. Burcu

Geriye kalan 3 yarışmacı en iyi aranciniyi yapmaya çalışacak. EN kötü tabağı hazırlayan bu gece MasterChef'e veda edecek.

Eleme grubu yarışmacıları:

1. Emre

2. Mustafa

3. Hamza

ARANCİNİ TARİFİ

Arancini, doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç toplarıdır.

Danilo Şef'in yaptığı Arancini

ARANCİNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta, 2 su bardağı haşlanmış pirinç, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 su bardağı un, 1 litre tavuk suyu, 1 adet mozzarella peyniri, yarım kuru soğan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ARANCİNİ YAPIMI

Öncelikle kuru soğanı ince ince doğrayın. Sonra yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün ve soğanları kavurmaya başlayın. Daha sonra pirinci ve tavuk suyunu ilave edin. Pirinçler suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çeken pirinci soğumaya bırakın. Daha sonra içine parmesan peynirini ve yumurtayı ilave edin. Karışımı iyice yoğurun.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM KİM ODLU?

Hamza'nın tabağı:

Emre'nin tabağı:

Mustafa'nın tabağı:

ELEME TURUNUN BİRİNCİSİ

Eleme turu birincisi Mustafa oldu. Bu sonuçla Hamza veya Emre'den birisi yarışmaya veda edecek.

Veda eden isim az sonra açıklanacak.

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