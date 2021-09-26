Son dakika! MasterChef kim elendi? MasterChef 2021 elenen isim açıklandı! İşte Bugün MasterChef'e veda eden isim!
MasterChef 2021'de hafta boyu süren heyecan 26 Eylül akşamı son buldu ve elenen isim açıklandı. 6 yarışmacının başladığı eleme gecesinde Hasan, Burcu ve Sergen en iyi tarifleri yaparak son turdan kurtuldu. Hamza, Emre ve Mustafa eleme turunda en güzel aranciniyi yapmak içi yarıştı. 50 dakika süre verilen yarışmacılar kıyasıya ayrıştı. İşte mücadele sonunda yarışmaya vedan eden isim…
26 Eylül Pazar akşamı başlayan eleme gecesi 27 Eylül Pazartesi gecesi sona erdi ve heyecanlı bekleyiş nihayete erdi. Zorlu geçen gecede Hasan, Burcu ve Sergen ilk turdu başarılı performans göstererek son tura kalmaktan kurtuldu. Hamza, Emre ve Mustafa ise yarışmaya veda etmemek için elinden geleni yaptı. Gece sonunda en kötü aranciniyi yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. İşte elenen isim ve gecenin tüm detayları…
Hasan, Azize ve Burcu'nun potadan kurtulmasından sonra daha az başarılı olan Ateş, Mustafa, ve Tunahan en kritik viraj olan son eleme oyununda karşılaştılar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bu aşamada Mehmet Şef'in hazırladığı imza tabağını yeterli sürede en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oluş ve Tunahan arışmaya veda etmişti.
Bu hafta eleme potasına 6 isim girdi. Bu isimler şu şekilde oluştu:
1. Mustafa
2. Sergen
3. Emre
4. Hamza
5. Hasan
6. Burcu
MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan ve en iyi yemeği yaparak potadan çıkan 3 yarışmacı:
1. Hasan
2. Sergen
3. Burcu
Geriye kalan 3 yarışmacı en iyi aranciniyi yapmaya çalışacak. EN kötü tabağı hazırlayan bu gece MasterChef'e veda edecek.
Eleme grubu yarışmacıları:
1. Emre
2. Mustafa
3. Hamza
Arancini, doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç toplarıdır.
2 adet yumurta, 2 su bardağı haşlanmış pirinç, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 su bardağı un, 1 litre tavuk suyu, 1 adet mozzarella peyniri, yarım kuru soğan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Öncelikle kuru soğanı ince ince doğrayın. Sonra yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün ve soğanları kavurmaya başlayın. Daha sonra pirinci ve tavuk suyunu ilave edin. Pirinçler suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çeken pirinci soğumaya bırakın. Daha sonra içine parmesan peynirini ve yumurtayı ilave edin. Karışımı iyice yoğurun.
Hamza'nın tabağı:
Emre'nin tabağı:
Mustafa'nın tabağı:
Eleme turu birincisi Mustafa oldu. Bu sonuçla Hamza veya Emre'den birisi yarışmaya veda edecek.
Veda eden isim az sonra açıklanacak.