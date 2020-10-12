Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı
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Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

12.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:42

Adana'da polis ekipleri tarafından okulun önünde yapılan koronavirüs denetimini gören maskesi kolunda olan bir genç kız, yolunu değiştirerek hızlı adımlarla kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan kız, üzerinden kimlik çıkmaması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde maske, mesafe ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Adana Erkek Lisesi önündeki denetimi gören bir genç kız, maskesi yüzünde değil, koluna takılı olduğu için yolunu değiştirerek hızlı adımlarla kaçmaya başladı.

TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Polis tarafından ikaz edilen kız, takip sonucu yakalandı. Kimliği sorulan kızın, üzerinde kimlik bulunmadığını ve kimlik numarasını bilmediğini söyledi. Ailesine haber verilmesini de istemeyen genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAKKAL VE MARKETLERDE DE ARAMA YAPILDI

Öte yandan, polis ekipleri yaptığı uygulamada okul önlerinden geçen araçları da durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkal ve marketlerde de arama yapıldı.

İşte yapılan denetimlerden kareler;

Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

Haber Yorumları (33)
MASKESİ KOLUNDA OLANLAR LÜTFEN MASKE TAKMAYIN: şu koluna maske takma olayını hala anlamıyorum ulan kim çıkardı bu kola maske takma modasını çok iyi bişeymiş gibi hiç takmasın o koluna maske takanlar valla ağzına taktığı kısım koluna geliyor bi şekilde ve o lastik kısmını hiç anlatmaya gerek yok yani keşke koluna değilde gtne takma modası olsaydı da en azından daha iyi olurdu
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AHMET: bu kız okumaz kıyafete fln bir bak zaten acık maskede açık daha ne olsun
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VEFA: öğrenci mi şimdi bunlar yoksa sokaktan mı geçiyor bu şekilde okula girebiliyorlar mı merak ettim şimdi bu yılda göbek modası oldu her yer göbekten geçilmiyor
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