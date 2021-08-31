Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı
Son dakika haber: Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Nusaybin-Kızıltepe kara yolunun Demirkurt Karakolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nebahat Özmen (35) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Aras Özmen ise 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak