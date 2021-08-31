Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı

Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Nusaybin-Kızıltepe kara yolunun Demirkurt Karakolu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nebahat Özmen (35) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Aras Özmen ise 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı
Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Derya Baykal Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Ünal Karaman Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Mardin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:14:32. #1.14#

title