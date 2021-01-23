Son dakika... Manisa'da yankesicilik iddiasıyla yakalanan kişinin karantinadan kaçtığı belirlendi
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Son dakika... Manisa'da yankesicilik iddiasıyla yakalanan kişinin karantinadan kaçtığı belirlendi

23.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:04
Son dakika... Manisa'da yankesicilik iddiasıyla yakalanan kişinin karantinadan kaçtığı belirlendi

Son dakika haberi: Manisa'nın Salihli ilçesinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu ve karantinadan kaçtığı belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu ve karantinadan kaçtığı belirlendi.

İlçedeki bir pazar yerinde I.Y'nin (48) cebinden telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma yapan polis, olayın şüphelisi olarak B.V'yi yakaladı.

Ekipler, HES kodu sorgulaması sonucu B.V'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Bölgeye çağırılan sağlık ekiplerince karantina merkezine götürülen B.V'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Şüpheli B.V. hakkındaki adli sürecin karantina süreci sonrasında başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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