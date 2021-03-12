Son dakika: Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

12.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:25
Son dakika: Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde belirlenen 3 eve operasyon düzenledi.

Evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kiremit mumluk, gözyaşı şişesi, bronz sikke, Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen çeşitli ebatlarda objeler ile lahit kapağının da bulunduğu 191 parça eşya ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakola götürüldü. Objelerin, inceleme için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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