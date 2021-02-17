Son Dakika | Manisa'da öldürdüğü kişinin cesedini baraj gölüne atan sanığın yargılanmasına devam edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, öldürdüğü kişinin cesedini parçalara bölerek iki baraj göletine attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürdü.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet T, ölen Özcan Eren'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Davanın bir önceki duruşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinde avukatıyla görüşemediğini, bu nedenle savunma hazırlamadığı için susma hakkını kullandığını söyleyen sanık Mehmet T, bu oturumda Özcan Eren'i öldürdüğünü kabul etti.

Mahkeme Başkanı, sanığın, cinayetle ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmaya başlaması üzerine maktulün ailesini duruşma salonunun dışına aldı.

Duruşma, kalan tanıkların da dinlenilmesine karar verilerek 9 Mart'a ertelendi.

Özcan Eren'in ailesinin avukatı: "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Eren ailesinin Avukatı İbrahim Utku Saka, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın en üst sınırdan ceza almasını umduklarını belirtti.

Sanığın ilk duruşmada savunma yapmadığını dile getiren Saka, "Sanık en sonunda suçunu kabul etti ve yargılama süreci başladı ve 5 saat ifade verdi. Davanın en kısa sürede karara bağlanacağına inanıyoruz. Eren ailesinin acısının tarifi yoktur ve hiçbir şey oğullarını geri getiremez. Bu nedenle ailenin de tek temennisi mahkemece sanık hakkında hiçbir takdiri indirim uygulanmadan en üst sınırdan en ağır cezanın verilmesidir. Ailenin vekili olarak biz de davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili ilçede veterinerlik yapan Mehmet T. (44) tutuklanmıştı.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

DNA incelemesi sonrası cesedin 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer