Son Dakika: Manavgat'taki yangından bir acı haber daha! Hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu
Son dakika: 5 gün önce Antalya Manavgat'ta başlayan yangın devam ediyor. Ekipler yangına müdahale ederken, daha önce 5 kişinin öldüğü ilçeden bir acı haber daha geldi. Bir süredir haber alınamayan çiftin cansız bedeni hasar görmüş evlerinde bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi 5 gündür alevlere teslim oldu. Farklı noktalarda çıkan pek çok yangın, ilçedeki vatandaşlara adeta felaketi yaşattı. Pek çok ev tahliye edilirken, korkunç olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.
BİR SÜREDİR HABER ALAMIYORLARDI
Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi. Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Evdeki inceleme sürüyor.