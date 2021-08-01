Son Dakika: Manavgat'taki yangından bir acı haber daha! Hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu
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Son Dakika: Manavgat'taki yangından bir acı haber daha! Hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: 5 gün önce Antalya Manavgat'ta başlayan yangın devam ediyor. Ekipler yangına müdahale ederken, daha önce 5 kişinin öldüğü ilçeden bir acı haber daha geldi. Bir süredir haber alınamayan çiftin cansız bedeni hasar görmüş evlerinde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi 5 gündür alevlere teslim oldu. Farklı noktalarda çıkan pek çok yangın, ilçedeki vatandaşlara adeta felaketi yaşattı. Pek çok ev tahliye edilirken, korkunç olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR HABER ALAMIYORLARDI

Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi. Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evdeki inceleme sürüyor.

Son Dakika: Manavgat'taki yangından bir acı haber daha! Hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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