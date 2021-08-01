Son Dakika: Manavgat'taki yangından bir acı haber daha! Hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu

Son dakika: 5 gün önce Antalya Manavgat'ta başlayan yangın devam ediyor. Ekipler yangına müdahale ederken, daha önce 5 kişinin öldüğü ilçeden bir acı haber daha geldi. Bir süredir haber alınamayan çiftin cansız bedeni hasar görmüş evlerinde bulundu.