Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı bina kolonların kesilmesinin ardından yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 21 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLADI

İki katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İŞLETME SAHİBİ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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