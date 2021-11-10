Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Son dakika: Malatya'nın en işlek caddesi olan İnönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki katlı bir bina çöktü. 21 kişinin enkazdan çıkarıldığı olayda binada tadilat yapan işletme sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı bina kolonların kesilmesinin ardından yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 21 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olayın ardından harekete geçen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

İki katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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