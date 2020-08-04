Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
04.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:55
AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
"Ağır hasarlı binalar var"
CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı, "Ağır hasarlı binalar var, can kaybı yok. Ekiplerimizle beraber alandayız." dedi.
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