Son dakika: Malatya Barosu, avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi
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Son dakika: Malatya Barosu, avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi

18.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:46
Son dakika: Malatya Barosu, avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi

Son dakika haberler... Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, beraberinde baro üyeleriyle Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, beraberinde baro üyeleriyle Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Han, avukatların davalarla özdeş tutularak, davanın tarafıymış gibi görüldüğünü ve çeşitli saldırılara maruz kaldığını belirtti.

İcra memurlarıyla birlikte Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Arslan'ın, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldığını anımsatan Han, şöyle devam etti:

"Borçlu Y.Y, kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti ve meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Avukat, yargı mekanizmasının sac ayağıdır. Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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