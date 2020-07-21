Son Dakika: Madeni para, iğne, misket, pil, çakmak...Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
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Son Dakika: Madeni para, iğne, misket, pil, çakmak...Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı

Bir son dakika haberine göre Madeni para, iğne, misket, pil, çakmak.

Son Dakika: Madeni para, iğne, misket, pil, çakmak...Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
21.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:47

Madeni para, iğne, misket, pil, çakmak...Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı

ELAZIĞ - Elazığ'da çocukların yemek ve nefes borusu ile midesinden çıkartılan madeni para, pil, iğne, misket, saat pilleri, çakmak gibi yabancı cisimler şaşırttı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme bölümüne son iki yılda, 6 ay ile 18 yaş arasındaki çok sayıda çocuk, yabancı cisim yutması şikayetleri ile başvurdu. Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı. Haftada 3 ile 5 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil, misket, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, gazoz kapakları, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.

Çocukların ağızlarına götürdükleri cisimleri yutma tehlikesi bulunduğu için ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doğan, böyle durumlarda en kısa sürede hastaneye başvurulması gerektiğini ifade etti.

"Hemen hemen her türlü paralar çocuklar tarafından yutuluyor"

Her türlü yabancı cisim yutması şikayeti ile karşılaştıklarını belirten FÜ Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Özellikle son dönemlerde madeni paraların kullanıma girmesiyle birlikte madeni para başta olmak üzere çocukluk döneminde özellikle ilk 6 ay ve 18 yaş arasındaki hemen hemen her yaş döneminde çok fazla sayıda aylık olarak bize yabancı cisim yutulması söz konusu. Bu yabancı cisim örneklerde de görüldüğü gibi çoğunlukla madeni para olmak üzere toplu iğne veya günlük hayatta kullanılabileceğimiz madeni eşyalar, gazoz kapakları veya çakmak başlıkları, çengelli iğneler olmak üzere hemen hemen her türlü paralar çocuklar tarafından yutulmaktadır" dedi.

"Bunların kat kat fazlası da envanterimizde bulunuyor"

Erken dönemde risk faktörlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, "Bunlar bazen yemek borusuna kaçmakta bazen de nefes borusuna kaçmaktadırlar. Tabi bunun ayrımını dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Özellikle nefes borusuna kaçanlar çok ciddi hayati risk teşkil etmektedirler. Özellikle yemek borusuna kaçanların da çocuklarda çok ciddi yutma problemleri, salya akması, ciddi boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü oluşturduğundan dolayı erken dönemde bize getirilmesi, gerekli olan endoskopik işlemleri ile başarılı bir şekilde çıkarılmaktadır. Burada görüldüğü gibi çok sayıda yabancı cisimlerin son bir buçuk ile iki yıl arasında çıkarıldığını görmekteyiz. Bunların kat kat fazlası da envanterimizde bulunmakta" şeklinde konuştu.

"Haftada 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma yakınması ile gelen çocuklar oluyor"

Ailelerin bu tür durumlarda çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Çocukların etrafında yutabilecekleri hemen hemen hiçbir madeni eşya bulundurmamaları önem arz etmektedir. Erken dönemde aile farkına varırsa mümkün olduğu kadar zaman kaybetmeden bize getirmeleri hayati önem arz etmektedir. Özellikle bu yabancı cisimleri yutan çocukların aileleri tarafından mümkün olduğu kadar eğer ağız içerisinde görülebilecek bir noktadaysa çıkarmaya çalışabilirler fakat görülemeyecek bir noktadaysa mümkün olduğu müddetçe herhangi bir girişimde bulunmadan veya müdahale etmeden hızlı bir şekilde soluk borularını veya ağızlarını açık bırakacak şekilde bize getirmeleri gerekmektedir. Bu yabancı cisimlerin içerisinde maddi değeri çok yüksek olan yabancı cisimler de bulunmaktadır. Onları da çıkardığımız zaman genellikle ailelere iade etmekteyiz. Burada bulunanlar genellikle maddi değeri olmayan eşyalar. Haftada genellikle bize 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma yakınması ile gelen çocuklar olmaktadır. Gerekli olan işlemleri çok hızlı bir şekilde yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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