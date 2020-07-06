Son dakika! Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı
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Son dakika! Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı.

06.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Kontrollü sosyal

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilme şartıyla açıldı.

Lunaparklarda, oyuncakların girişine el dezenfektanları konuldu. Oyuncak araçların içinde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturma planı düzenlendi.

Bayrampaşa'daki Adapark'ta da Bayrampaşa Belediyesine bağlı temizlik görevlileri dezenfekte çalışmaları yaparak hazırlıkları tamamlamış oldu. Temizlik ekipleri koruyucu tulumlarla oyuncakları dezenfekte etti. Girişte güvenlik güçlerince vatandaşların ateşi ölçülerek içeri alınacağı belirtilirken, maskesi olmayanlara ise maske temin edileceği açıklandı.

Gündüz saatlerinde henüz vatandaş bulunmazken, akşam saatlerinde ve özellikle hafta sonu kalabalık ziyaretçi beklendiği belirtildi.

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Kontrol Amiri Süleyman Yılmaz, titizlikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, "Malum yaz tatiliyle birlikte, lunaparklar çocuklar ve gençlerin uğrak yeri. Pandemiden dolayı dezenfektanlı sularla yıkama yapıyoruz. Tüm araçlar temizleniyor. Park çevresi de titizlikle temizleniyor. Zabıta ekiplerinin kontrolleri de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bayrampaşa genelinde 365 kişilik bir ekiple alışveriş merkezlerinde, parklarda hijyen çalışması yaptıklarını kaydetti.

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Son dakika! Lunapark ve tematik parklar 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde açıldı

Kaynak: AA

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