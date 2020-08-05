Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Lübnan başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Türk vatandaşı yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini ve hepsinin durumlarının iyiye gittiğini duyurdu.

"AİLELERİYLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu şunları yazdı "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz."