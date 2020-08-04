Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kilometrelik alanın yol olduğu belirtiliyor.
04.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:01
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlama nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi.