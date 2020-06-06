Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı. Harekatın başlamasından kısa bir süre sonra bölgeden gelen yeni gelişmelere göre Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesinde kontrolü ele aldığını duyurdu.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci Hafter'in kontrolünde kalan son noktaları da kurtarmak için harekete geçti.

Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Sirte ve Cufra Hava Üssü bölgesinde bulunan milislerden silahlarını bırakarak teslim olmaları için çağrı yaptı.

"Zafer Yolları" ismi verilen harekat, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmayı amaçlarken Sirte'nin batısındaki Vişke beldesi "Zafer Yolları" harekatında kurtarılan ilk bölge oldu.

TARHUNE VE URBAN KENTLERİ GERİ ALINMIŞTI

Darbeci Hafter milisleri, bu sabah erken saatlerde Tarhune kentinde Libya Ordusu karşısında yenilgi yaşamış ve Beni Velid'e doğru çekilmişti.

Libya ordusu, daha sonra ise, başkent Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentine bağlı Urban beldesinde kontrolü sağlamıştı.

Urban beldesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Öte yandan Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurmuştu.

PARALI ASKERLERİN SİRTE'DEN KAÇTIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Libya Ordusu dün yaptığı yazılı açıklamada, Sirte'deki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiğini" paylaşarak, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiğini" aktarmıştı.

UMH ÜST ÜSTE BAŞARILAR ELDE ETTİ

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Tarhune ve Urban gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında da hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.