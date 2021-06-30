Son dakika: LGS sınav sonuçları erişime açıldı! 2021 LGS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 30 Haziran 2021 (bugün) açıklandı. Liseye geçecek 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sonuçları erişime açıldı. Sonuçları merakla bekleyen öğrenciler LGS sınav sonuçlarına nasıl bakılır araştırıyor. Peki, 2021 LGS sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Son dakika: LGS sınav sonuçları erişime açıldı!

Liseye geçecek 8. Sınıf öğrencilerinin bugünkü gündemi LGS oldu. Öğrencilerin sınav gününden bu yana merakla beklediği sonuçlar, MEB 'in resmi sitesinde erişime açıldı. 30 Haziran 2021 bugün açıklanan LGS sonuçlarına bakmak için öğrenciler MEB sitesine akın etti. Sonuçları öğrenmek isteyenler, 2021 LGS sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Sorusunu yanıtını arıyor. Peki, Peki, 2021 LGS sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Son dakika: LGS sınav sonuçları erişime açıldı! Detaylar haberimizde!

LGS SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

Liselere Geçiş Sınavı olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı. Liseye geçecek 8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği sonuçlar meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

2021 LGS SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

30 Haziran 2021 Salı günü açıklanan LGS sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığınınresmi sitesinden bakabilirsiniz.

Öncelikle www.meb.gov.tr adresine girerek karşınızda ilk çıkan "2021 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri" yazısına tıklayın.

Ardından karşınıza çıkacak 2021 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgilerini, T.C. ve doğum tarihinizi girerek sınav sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.