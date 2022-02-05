Son dakika... Kütahya'da 6 aydır tedavi gören itfaiye eri hayatını kaybetti
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Son dakika haberlerine göre Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitirdi.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Cengizhan Tetikişçi (35), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Tetikişçi'nin cenazesi, yarın Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021'de Ağaçköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.