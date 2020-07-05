Son Dakika: Kuşadası'nda kültür-sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor Son dakika haberine göre Kuşadası'nda kültür-sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor Kervansaray'da düzenlenen " Ay ışığı sohbetleri ve müzik " etkinliği ilgi gördü Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kültür-sanat etkinlikleri Kuşadası'nda yeniden başladı.

Kuşadası'nda kültür-sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor

Kervansaray'da düzenlenen " Ay ışığı sohbetleri ve müzik " etkinliği ilgi gördü

AYDIN - Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kültür-sanat etkinlikleri Kuşadası'nda yeniden başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından, Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen " Ay ışığı sohbetleri ve müzik " etkinliğiyle birbirinden kaliteli müzik dinletileri ve söyleşiler kent yaşamına renk katmaya başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da Mart ayından bu yana ara verilen kültür-sanat etkinlikleri, Kuşadası Belediyesi tarafından Kervansaray'da "Mehtap Meral ile Ayı Işığı sohbetleri ve müzik " konserleriyle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

"Açık hava etkinlikleri yaz boyunca sürecek"

Kentte açık hava kültür-sanat etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Hep birlikte çok zor günler geçirdik. Koronavirüs tehlikesini henüz atlatmış olmasak da tedbirleri elden bırakmadan kültürel etkinlikler düzenlemeye başladık. İlk etkinliklerimizde değerli ses sanatçısı Mehtap Meral sahne aldı. Muhteşem performansı ile katılımcıların yoğun beğenisini aldı. Açık hava organizasyonlarımız yaz boyunca devam edecek" dedi.

Ünlü yorumcu Meral, 14 Ağustos'a kadar her Cuma günü saat 21.30'da müzikseverlerle buluşacak.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı KUSAV işbirliğiyle Kervansaray'da başlayan " Ay ışığı sohbetleri ve müzik " etkinliği Cumartesi geceleri ise saat 21.00'da Kervansaray'da edebiyat, tiyatro, sinema ve fotoğraf dünyasının sevilen isimlerini sanatseverlerle buluşturaya devam edecek. Bu kapsamda bu akşam şair-yazar Şükrü Erbaş, ünlü yorumcu Mehtap Meral ile aynı sahneyi paylaşırken, 11 Temmuz'da fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, 18 Temmuz'da tiyatrocu Levent Üzümcü, 25 Temmuz'da şair-yazar Ataol Behramoğlu, 1 Ağustos'ta oyuncu Gonca Vuslateri, 8 Ağustos'ta gazeteci-yazar Kürşat Başar, 15 Ağustos'ta ise yazar Buket Uzuner düzenlenecek söyleşilerle hayranları ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA