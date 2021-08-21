Son dakika: 'Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgeselinin galası yapıldı

Son dakika haberleri... Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını anlatan 'Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgesel filminin galası yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını anlatan 'Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgesel filminin galası yapıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, akademisyen ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Haluk Dursun'un eşi Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve belgesel filmin senaristi Ömer Erbil, Kültürü Savunan Adam belgesel filminin yönetmeni Nihal Ağırbaş ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"HOCANIN KIYMETLİ HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Galada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bazı insanlar kendilerini bekçi gibi görürler. Yaşatılması gerektiğine inandıkları şeylerin savunucusu olarak kendilerini sorumlu görürler. Kültürümüzün bekçisi olan bir kıymetin hakkını vermek için buradayız. Haluk Hoca, bizim için kıymetli olan ve yok edilmek istenen aidiyetimize sahip çıkan ender insanlardan. Bütün bu aidiyetin kodlarını tek tek keşfetmeye ve yaşatarak anlatmaya büyük bir çaba gösterdi. Bugün, Haluk Hocanın bıraktığı yerden devam ederek gençlere bunu aktarmamız en büyük sorumluluğumuz. Hocanın kıymetli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

NE KENDİSİ KİMSEYE BENZER NE KİMSE KENDİSİNE

Akademisyen ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuşmasında, "Belgesele emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada buluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a teşekkürlerimi iletiyorum. Hoca için söylenecek pek çok şey söylendi. 'Hezar gıbta o devr-i kadim efendisine' (Ne kendisi kimseye benzer ne kimse kendisine) beyitiyle konuşmamı bitirmek istiyorum" dedi.

"HALUK DURSUN ÖMRÜNÜ KÜLTÜRE ADADI"

'Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgesel filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Belgeselin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Haluk Hoca üretken bir insandı. Hocamızın en önemli özelliği kültürü savunan bir insan olmasıdır. Ömrünü kültüre adayan biriydi. Hocamızın üzerimizde çok emeği vardır. Haluk Hoca tabiatla iç içe olan biriydi" şeklinde konuştu.

"HALUK DURSUN'U ANLATMAK BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Kültürü Savunan Adam belgesel filminin senaristi Ömer Erbil ise yaptığı konuşmada, "Haluk Dursun benim hem hocam hem de abimdi. Kültürü bize öğreten ve sevdiren insandı. Haluk Dursun'u anlatmak benim için çok zordu. Çünkü çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Haluk Hoca, hayatı boyunca kültürü savunan biriydi. Her zaman Türk kültürünü ön plana çıkaran biriydi. Belgeselde hocanın kültür yönünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Haluk Dursun'u en yalın haliyle anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"HALUK HOCANIN ÖĞRENCİSİ OLMAK İSTERDİM"

Haluk Dursun'un hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adayan biri olduğunu kaydeden 'Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgesel filminin yönetmeni Nihal Ağırbaş, "Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Senaristimiz Ömer Erbil ile Haluk Hocayı gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz diye düşünürken bu belgesel fikri ortaya çıktı. Haluk Hoca çok yönlü biriydi. Belgeselde bu ülkenin kültürünü gelecek nesillere aktarmak için ömrünü adamış olan Haluk Hocayı, anlatmaya karar verdik. Yaklaşık 1,5 sene çalıştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle projemizi hazırladık. Bu proje kapsamında çok fazla insanla konuştuk. Toplanan datayı altmış dakikaya sığdırmak bizim için çok zordu. Belgesele hocanın kızı Nilay Dursun danışmanlık yaptı. Haluk Hocanın öğrencisi olmayı çok isterdim" dedi.

"HALUK DURSUN İLE YAŞAMAK HER DAKİKA BİR ŞEY ÖĞRETİR"

Haluk hocanın hatıraları, hikayeleri ve özgeçmişinin yanı sıra yakın dostları ve öğrencileriyle de röportaj yapıldığını anlatan Haluk Dursun'un kızı ve belgeselin danışmanı Nilay Dursun, "Babamın kızı olarak anlatılan şeyler benim için yeterli değil. Hayatına çok fazla proje sığdırmış ve çok fazla insana öğretmenlik yapmış bir kişinin hayatını anlatmak bizim için çok zor oldu. Umarım babamı iyi bir şekilde anlatabilmişizdir. Haluk Dursun ile yaşamak her dakika bir şeyler öğretirdi insana. Babamın kitap projelerine çalışırken bile yeni şeyler öğreniyorum. Babamın vefatından sonra kendi planladığı kitaplardan bir tanesi çıkardık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş, senaristliğini de Ömer Erbil'in üstlendiği "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun' belgesel filmi izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra Demir