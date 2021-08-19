Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta temaslarda bulundu
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Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta temaslar gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta temaslar gerçekleştirdi.

İlk olarak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Çam ardından Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile belediye binasında bir süre görüştü, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çam, 1995 rakımlı Namaz Dağı üs bölgesine geçerek buradaki askerleri ziyaret etti, hatıra fotoğrafı çektirdi, Mehmetçiğin terörle mücadelesiyle ilgili üs bölge komutanından bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Çam, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne geçerek İl Müdürü Ramazan Acar ile kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

Kütüphanedeki çocuklarla bir araya gelen Çam, onlara bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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