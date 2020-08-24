Son Dakika: Kozan'da yangına müdahale sürüyor Son dakika haberleri: Kozan'da yangına müdahale sürüyor Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık yaklaşık 36 saattir alevlere teslim olan kızılçam ormanında orman ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kozan'da yangına müdahale sürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık yaklaşık 36 saattir alevlere teslim olan kızılçam ormanında orman ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yaklaşık bin orman yangın işçisi sahada farklı bölgelerde 200 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Gece olması nedeni ile havadan helikopter ve uçak müdahalesi dururken ekipler karadan müdahaleyi sürüdürüyor.

Gün boyu rüzgarın hafiflemesi ile bir çok alanda soğutma çalışmaları için Orman yangın işçileri seferber olurken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın çalışmalarını bölgede birebir takip ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde baglı Kuyubeli mahalleside çıkan orman yangını sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı sivil toplum kuruluş temsilcileri bölgede ki yangın çalışmalarını yakından takip ediyor. bölgede yangın bir çok bölgede soğutma çalışması ile kontrol altına alınmaya çalışıyor. Bakan Pakdemirli yangın gelişmelerini an ve an takip ediyor.

Kaynak: İHA