Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
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Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu

09.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:11

Edinilen son dakika haberine göre Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir mahallede 3 koyun utelef eden kurt, olaydan bir süre sonra ise aracın çarpması sonucu telef oldu.

Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir mahallede 3 koyun utelef eden kurt, olaydan bir süre sonra ise aracın çarpması sonucu telef oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Karmuslu kırsal mahallesinde yaşayan M.K'ye ait 3 adet koyun telef edildi. Aynı gece İslahiye-Nurdağı karayolu karaburçlu Mahallesi Kürt Deresi Çamlık mevkisinde bir kurt araç çarpması sonucu telef olmuş halde bulundu.Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Mahmut Karamuslu, kurtun leşini fark ederek, yetkililere haber verdi. Mahmut karamuslu, "Mahallemizde bu yada başka kurtlar tarafından bir kaç koyunuz telef edilmişti. İçerisinde benim de koyunlarım vardı. Koyunlarımı telef eden kurt olsa bile bu şekilde görmek beni üzdü. Sonuçta bunlar da can taşıyor" dedi

Karamuslu'nun haber vermesi üzerine fotoğrafları çekilerek inceleme yapılan kurtun vücudunda herhangi bir mermi izine rastlanılmazken, hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

İncelemelerde ise bulunan kurt türünün bölgede yaygın olarak görülen ve gri kurt olarak bilinen bir tür olduğu, aç kalması nedeniyle yerlişm yerine gelmiş olabileceği belirledi.

İncelemelerin ardından ise hayvanın leşi, boş bir alanda toprağa gömüldü.

Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Son dakika haberi! Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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