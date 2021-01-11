Kovalamacayla durdurulan takside, uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı
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Kovalamacayla durdurulan takside, uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

11.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:30
Kovalamacayla durdurulan takside, uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

Aydın'da, sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, kovalamacayla durduruldu. Şahısların dikkat çekmemek için bindiği takside yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirilirken, sürücü ve 3 müşterisi gözaltına alındı.

Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsü öğrenilemeyen 09 T 0138 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

100 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kısa süreli kovalamacanın ardından taksi durduruldu. Taksi şoförü ile müşteri konumundaki G.K., N.İ. ve V.C. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen müşteri konumundaki biri kadın, 3 kişinin, uyuşturucuyu başka bir yere naklettikleri, dikkat çekmemek için ise taksiye bindikleri öne sürüldü.

'DUR' İHTARINI DUYMADIĞINI SÖYLEDİ

Taksi şoförünün ise emniyetteki ifadesinde, 'dur' ihtarını duymadığını bu yüzden yoluna devam ettiğini söylediği ileri sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, G.K., N.İ. ve V.C.'ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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