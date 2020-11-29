Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı
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Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı

29.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:43
Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlerin alınmasına rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlıkları kameralara yansıdı.

Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların çoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için önlemlere uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERADA

Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor.

Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı

Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.

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Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı
Korona morona dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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