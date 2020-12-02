Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
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Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi

02.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:03
Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberine göre KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde hastaneden taksi ile evine dönen koronavirüs temaslı kişiye para cezası uygulandı.

KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde hastaneden taksi ile evine dönen koronavirüs temaslı kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Karabük'te saatler 21.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. Kardemir kavşağında denetim yapan ekipler, içinde yolcu bulunan bir taksiyi durdurdu. HES kodu sorgulaması yapan ekipler, Gülbahar T. isimli kişinin koronavirüs temaslısı olduğunu ve evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti. Taksiden indirilen Gülbahar T., ambulans ile hastaneye gittiğini, kocasının rahatsız olduğu için temaslı olduğunu, dönüşte de ambulansı bekleyemediği için taksiyle döndüğünü iddia etti. Kuralları ihlal eden Gülbahar T.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Gülbahar T., yapılan işlemlerin ardından çağrılan ambulansla evine gönderildi.Gülbahar T., birisiyle temasının olup olmadığı yönündeki soruyu, "Beyim rahatsızdı. Ama Allah'a şükür bir şey çıkmadı. Onla teması kesmedim de test yaptırmaya gittim" dedi. Gülbahar T., ambulans isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Ambulans istedim. 3- 4 saat beklerseniz dediler. Evde de hastam var" diye konuştu.

 

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Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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