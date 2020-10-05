Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor
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Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor

05.10.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:03

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump ayrıca, "Kovid'den korkmayın. Hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve 3 gün önce tedavisi için hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, bugün taburcu olacağını açıkladı. Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürülen Trump, tedbir amaçlı olarak birkaç gün burada kaldı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün taburcu olacağını duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KORONAVİRÜSTEN KORKMAYIN"

"Bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Gerçekten iyi hissediyorum! Kovid'den korkmayın. Hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesinden daha iyi hissediyorum!"

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor

TRUMP VE EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor
Haber Yorumları (11)
ISPARTA LI AMELE: vay sıpa vaay
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MURAT ARSLAN: tabi zenginlere proflar bakar onlar kiymetliya onlar insan biz 2 sinifiz onlarin gozunde halbuki herkez eşit herkez ayni bunu bilin
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HAKAN: Ace icmiştir
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