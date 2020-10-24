Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi

Son dakika: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sürekli olarak test yaptırdığını vurgulayan İmamoğlu son testinin pozitif çıktığını belirtti ve "İnşallah sağlığımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu sağlık durumunun da iyi olduğunu aktardı.

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İmamoğlu hastaneden yayınladığı video ile dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini söyledi.

"EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ TEST YAPTIRDIM"

Burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran İBB Başkanı, "Sıklıkla test olan birisiyim. En son çarşamba günü test olmuştum sonuç negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21:00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 dereceyle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim" dedi.

"HAYIRLISIYLA SAĞLIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, bugün itibariyle testin pozitif olduğu yönünde rapor oluşturulduğunu aktardı ve "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN DUYARLILIK GÖSTERMESİ ŞARTTIR"

Vatandaşlara uyarıda bulunan İmamoğlu, "Teması mümkün olduğunca azaltalım, herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum, İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"İLGİ GÖSTEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.