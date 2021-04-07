Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika! Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilotun şehit olduğu öğrenildi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotu arama çalışmaları devam ediyor.
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