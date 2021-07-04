Son dakika... Konya'da ekin ve saman balyası yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Konya'da ekin ve saman balyası yangını

Son dakika... Konya'da ekin ve saman balyası yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde ekili arazide çıkan yangında ekin tarlalarının yanı sıra çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ekili arazide çıkan yangında ekin tarlalarının yanı sıra çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde, Çavuş Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında bulunan ekin ekili bir arazi henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa zamanda büyüyen yangın çevredeki farklı kişilere ait ekin tarlaları ile yakındaki bir besihanede bulunan saman balyalarına da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi arazi sahibi çiftçiler yaparken, söndürme çalışmalarına itfaiye ve Hüyük Belediyesi'nin alana sevk ettiği iş makineleri ile vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi.

Kıreli Mahallesi Muhtarı İsmail Parlar, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu farklı şahıslara ait 80 dekar ekin ekili alan ile yaklaşık 2 bin civarında saman balyasının zarar gördüğünü belirterek, "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve araştırılıyor. Mahallemize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunmak istiyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Söndürme çalışmalarına destek veren itfaiyemize, ilçe belediyemize ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtar Parlar, Kıreli Mahallesi'nde ilk yangına yakın bölgede çıkan ikinci bir ekin yangınının da kontrol altına alınarak söndürüldüğünü, bu mevkide de yaklaşık 3 dönümlük bir ekinin zarar gördüğünü kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaşan şahıs kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaşan şahıs kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Konya'da ekin ve saman balyası yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 01:11:02. #1.15#

title