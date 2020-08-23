Son Dakika: KONYA 'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı' Son dakika haberi... 'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı'KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık...

'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı'

KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Çimen, "Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur. Çok acı bir durum ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem" dedi.

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında DHA'ya konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, DHA aracılığıyla çaresizliğini dile getirip, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı.

BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından vatandaşların ders alması gerektiğini söyleyen İsmail Çimen şöyle dedi:

"Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur. Çok acı bir durum, ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem. Kimsenin kaybettiği sevdiklerinin arkasından bakıp kalmasını istemem. Annem vefat edeli 15 gün oldu. Ama çevremizde hala maskeye mesafeye dikkat etmeyen insanlar var. Tedbirimizi alalım bu tehlikeyi en aza indirelim. Düğünlerden uzak duralım, gitmeyelim. Kırılır, üzülür diyenler olur ama bayramda mesaj atar gibi düğünleri tebrik edelim. Kimseye akıl verecek yaşta değilim belki ama yaşadıklarımdan örnek veriyorum. Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu virüs için çok çaba sarf ediyorlar. Başka ülkelere göre bizim ülkemiz daha iyi"

'UZAYLI KIYAFETİ DİYE TABİR EDİLEN O KIYAFETLERLE ANNEMİ UĞURLADIK'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çimen şunları söyledi:

"Biz annemi beyaz tulumları giyerek defnettik. Halk arasında uzaylı diye tabir edilen o kıyafetlerle annemi uğurladık. Kimse yoktu cenazede 5-6 kişi vardık. Biz annemizin yüzünü göremedik. Bu çok acı bir şey. Eğer sevdiklerinizi kaybederseniz yüzünü dahi göremiyorsunuz. Dikkat edersek Allah'ın izniyle bu günler atlatılır."

Kaynak: DHA